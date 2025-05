Ρωσία: Άρχισε η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία – Επέστρεψαν 270 στρατιωτικοί και 120 πολίτες

Με την ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκίνησε η εφαρμογή της συμφωνίας που πέτυχαν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, 390 άτομα που κρατούνταν στην Ουκρανία έφτασαν σήμερα, Παρασκευή (23.05.25) στη Ρωσία, στο πλαίσιο της ανταλλαγής αιχμαλώτων που ξεκίνησε, με βάση τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για 270 στρατιωτικούς και 120 πολίτες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και κάτοικοι της περιοχής Κουρσκ, αναφέρουν πληροφορίες του onalert.gr.

Η Ρωσία από την μεριά της παρέδωσε 270 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου και 120 πολίτες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Tην ανταλλαγή επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τους Ουκρανούς στρατιωτικούς και πολίτες, 387 άνδρες και 3 γυναίκες, που επέστρεψαν από τη Ρωσία.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.



