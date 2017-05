Συναγερμός στο Μπάκιγχαμ! Έκτακτες ανακοινώσεις!

Η φημολογία δεν άργησε να έρθει και κάποιοι ήδη εικάζουν πως η έκτακτη συνάντηση της Βασίλισσας με όλο το προσωπικό έχει να κάνει με ένα δυσάρεστο γεγονός... Και ποιο μπορεί να είναι αυτό; Οι φήμες μιλούν ακόμη και για θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος είναι 96 ετών.

Ο βασιλικός ανταποκριτής του BBC Peter Hunt έγραψε στο twitter: Θα γίνει συνάντηση όλου του προσωπικού στο Παλάτι του Μπάκινγχαμ σήμερα το πρωί. Δεν έχει να κάνει με θέματα υγείας ούτε της Βασίλισσας ούτε του πρίγκιπα Φίλιπου.

There'll be a staff meeting at Buckingham Palace this morning. It's not to do with the health of either the Queen or Prince Philip. — Peter Hunt (@BBCPeterHunt) May 4, 2017

Ο βασιλικός ανταποκριτής Robert Jobson της Evening Standard, πάντως, δεν θεωρεί πως η έκτακτη αυτή συνάντηση, αν και ασυνήθιστη, έχει να κάνει με ένα τέτοιο γεγονός. Το ίδιο θεωρεί και ο Chris Ship, συντάκτης του ITV.

My understanding re so called Buckingham Palace "emergency meeting" is there is no cause for alarm. — Robert Jobson (@theroyaleditor) 4 Μαΐου 2017

Lots of hysterical speculation about a Buckingham Palace announcement. There *is* a meeting today. But it's not -as some say- due to a death pic.twitter.com/Xi9HKkPO6G — Chris Ship (@chrisshipitv) 4 Μαΐου 2017

Στους εργαζόμενους θα μιλήσει ο Λόρδος Τσάμπερλεν, ο πιο παλιός υπάλληλος του παλατιού και "δεξί χέρι" της Βασίλισσας Ελισάβετ. Οι ανακοινώσεις, θα γίνουν στις 10:00.