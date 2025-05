Ο Τζο Μπάιντεν δεν αναγνώρισε τον Τζορτζ Κλούνεϊ σε φιλανθρωπική εκδήλωση το 2024

Αποκαλύψεις για τον Τζο Μπάιντεν έρχονται μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν αναγνώρισε τον περασμένο Ιούνιο τον Τζορτζ Κλούνεϊ που σκέκονταν δίπλα του σε μια εκδήλωση.

Η αποκάλυψη γίνεται μέσα υπό το έκδοση βιβλίο των δημοσιογράφων του CNN Τζέικ Τέιπερ και του συναδέλφου του, από το Axios, Άλεξ Τόμπσον τονίζοντας μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν χρειάστηκε συνεχείς υπομνήσεις για να μπορέσει να αναγνωρίσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ σε εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2004

Και αυτό διότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τζο Μπάιντεν γνωρίζονται επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες, γεγονός που έκανε ακόμη πιο αμήχανη και δύσκολη τη στιγμή για τον διάσημο ηθοποιό καθώς συνειδητοποιούσε ότι ο τότε Αμερικανός πρόεδρος δεν τον αναγνώριζε.

Μάλιστα το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν το debate απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ που σήμανε και την αποχώρησή του πρώην Αμερικανικού προέδρου από υποψηφίου των Δημοκρατικών.

«Τον Τζορτζ τον γνωρίζεις», του είπε ένας συνεργάτης του, τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος αντίκρυζε τον Κλούνει.

«Α ναι, γεια σου Τζορτζ»

«Είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ», επέμεινε ο συνεργάτης, καθώς ήταν κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τον είχε αναγνωρίσει.

«Αν ναι!,, γεια σου Τζορτζ», απάντησε ο Μπάιντεν σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα του βιβλίου.

«Ο Κλούνεϊ ταράχτηκε» γράφουν οι συγγραφείς. «Ο πρόεδρος δεν είχε αναγνωρίσει έναν άνθρωπο που γνώριζε χρόνια».

Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε από το νέο βιβλίο των Tapper και Thompson, «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again», το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου. Το βιβλίο βασίζεται σε περισσότερες από 200 συνεντεύξεις, κυρίως με γνώστες των Δημοκρατικών, οι οποίες σχεδόν όλες έγιναν μετά τις εκλογές του 2024.

Η προφανής αδυναμία του Μπάιντεν να αναγνωρίσει τον Κλούνεϊ ήταν ένα από τα πιο έντονα σημάδια της σωματικής και πνευματικής του παρακμής κατά το τελευταίο έτος της προεδρίας του, η οποία οδήγησε στην απόφασή του να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή μετά από την εξαιρετικά άσχημη εμφάνιση στο ντιμπέιτ εναντίον του Ντόναλντ.

Να σημειωθεί ότι το άρθρο που είχε γράψει ο Κλούνεϊ μετά την σοκαριστική εμφάνιση του Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ εκείνον τον Ιούνιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για την αποχώρηση του προέδρου από την προεδρική κούρσα του 2024, λίγες εβδομάδες αργότερα.

«Είναι πολύ δύσκολο που να το λέω, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο βρέθηκα μαζί πριν από τρεις εβδομάδες σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων δεν ήταν ο Τζο Μπάιντεν του 2010», είχε γράψει ο Κλούνεϊ.