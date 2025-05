Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά Ντόναλντ Τραμπ: Στις ΗΠΑ παλεύουμε για τη δημοκρατία που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένη

Εμφανώς συγκινημένος ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο παρέλαβε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών και παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον παγκόσμιο κίνδυνο.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο άδραξε την ευκαιρία και κατά τον ευχαριστήριο λόγο του για την παραλαβή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα έστρεψε τα βέλη του κατά του Ντόναλντ Τραμπ: «Έχει περικόψει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη στις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκπαίδευση. Και τώρα ανακοίνωσε έναν δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ. Δεν μπορείς να βάλεις τιμή στη δημιουργικότητα, αλλά προφανώς μπορείς να της βάλεις δασμούς».

«Αυτοί που κυβερνούν με φόβο και αυταρχισμό μάς φοβούνται. Η τέχνη τούς τρομάζει», είπε ο Ντε Νίρο.

«Αυτό δεν είναι μόνο αμερικανικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Δεν μπορούμε όλοι απλώς να καθίσουμε και να παρακολουθούμε. Πρέπει να δράσουμε — και να δράσουμε τώρα.

Robert De Niro shared a strong message against Donald Trump’s tariff policies on art and cinema. #cannes2025 pic.twitter.com/M8DXBlvH9x