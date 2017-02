Τραμπ: Ψάχνει αντικαταστάτες μετά το σκάνδαλο με άρωμα Ρωσίας

Ωστόσο, ο Τραμπ σημείωσε ότι εξετάζει άλλους τρεις υποψηφίους για τη θέση. "Ο στρατηγός Κιθ Κέλογκ, που τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια, είναι κατάλληλος για τη θέση στην NSA, όπως και άλλοι τρεις" ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter.

General Keith Kellogg, who I have known for a long time, is very much in play for NSA - as are three others.