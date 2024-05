Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Εγκρίθηκε το ψήφισμα για την επέκταση των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης – Η αντίδραση του Ισραήλ

Με συντριπτική υποστήριξη εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για την επέκταση των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης, σήμερα Παρασκευή (10.5.24).

Υπέρ ψήφισαν 143 χώρες, εννέα καταψήφισαν (ανάμεσά τους το Ισραήλ και οι ΗΠΑ), ενώ 25 απείχαν.

Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν οργισμένη, με τον Ισραηλινό πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάλ Ερντάν, να καταστρέφει ένα αντίγραφο του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ με ένα μικρό μηχάνημα που είχε μαζί του.

