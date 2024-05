Βρετανία: Βάνδαλοι ετών 80 – Έσπασαν με σφυρί και καλέμι την προθήκη της Magna Carta

Ο εθελοντισμός δεν έχει ηλικία όπως απέδειξαν δύο ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίες διανύοντας ήδη την ογδοη δεκαετία της ζωής τους, έβαλαν στο στόχαστρό τους τη Magna Carta στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.

Οι δυο ακτιβίστριες, η 82χρονη αιδεσιμότατη Δρ. Sue Parfitt, και η Judy Bruce, μια 85χρονη συνταξιούχος καθηγήτρια βιολογίας, μπήκαν στη βιβλιοθήκη και προσπάθησαν να σπάσουν τη γυάλινη θήκη που προστατεύει τη Μάγκνα Κάρτα, το ιστορικό έγγραφο, χρησιμοποιώντας σφυρί και καλέμι.

Το δίδυμο, που ανήκει στη βρετανική περιβαλλοντική ομάδα ακτιβιστών Just Stop Oil, κράτησε στη συνέχεια μια πινακίδα που έγραφε: “Η κυβέρνηση παραβιάζει το νόμο”.

Ακούγονταν επίσης να ρωτούν: “Ο νόμος απαγορεύει την κυβέρνηση;”: “Είναι η κυβέρνηση υπεράνω του νόμου;”

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε αργότερα συνελήφθησαν δύο άτομα ως ύποπτοι με την κατηγορία της πρόκλησης ζημίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, η ασφάλεια “επενέβη για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές”.

Περαιτέρω, ανέφεραν ότι η ζημιά στη θήκη, η οποία προκλήθηκε περίπου στις 10:40 το πρωί της Παρασκευής (10.05.2024), ήταν “ελάχιστη” και η αστυνομία δήλωσε ότι το ίδιο το έγγραφο δεν έπαθε ζημιά.

Η αιδεσιμότατος Parfitt, η οποία κρατούσε το καλέμι ενώ η Bruce το σφυρί, δήλωσε: “Η Μάγκνα Κάρτα είναι δικαίως σεβαστή, καθώς έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία μας, τις ελευθερίες μας και τους νόμους μας.

“Αλλά δεν θα υπάρχει καμία ελευθερία, καμία νομιμότητα, κανένα δικαίωμα, αν επιτρέψουμε την κλιματική κατάρρευση να γίνει η καταστροφή που απειλείται τώρα”.

