ATP Cup: Ελληνικό πανηγύρι με χορούς στις κερκίδες από τους ομογενείς στην Αυστραλία (videos)

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις “μάχες” της στο ATP Cup της Αυστραλίας και οι Έλληνες ομογενείς έστησαν από νωρίς το δικό τους “πανηγύρι” στις κερκίδες του γηπέδου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Μιχάλης Περβολαράκης εκπροσωπούν την Ελλάδα στην πρώτη διοργάνωση του 2021 και η εξέδρα έχει βαφτεί “μπλε” από τις ελληνικές σημαίες και τα γαλανόλευκα σύμβολα.

Παρότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μάλιστα τη “γηπεδούχο” Αυστραλία, οι Έλληνες “κυριάρχησαν” στην κερκίδα και με τα συνθήματά τους για τους δύο κορυφαίους Έλληνες τενίστες, ενώ δεν άργησαν να στήσουν κι ένα μικρό ελληνικό γλέντι. Με συρτάκι και άλλους παραδοσιακούς χορούς, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται viral στην κοινωνία του τένις και όχι μόνο.

How cool is that ? #Greece pic.twitter.com/aM34A3c5Ow