ATP Cup: «Λύγισαν» στο σούπερ τάι μπρέικ Τσιτσιπάς και Περβολαράκης (pics)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μιχάλης Περβολαράκης “πάλεψαν” μέχρι τέλους το παιχνίδι με τους Πιρς και Σάβιλ στο διπλό του ATP Cup, αλλα τελικά ηττήθηκαν με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 10-5).

Η Αυστραλία επικράτησε έτσι με 2-1 νίκες της Ελλάδας, η οποία είναι πλέον αναγκασμένη να “κυνηγήσει” την πρόκρισή της απέναντι στην “πανίσχυρη” Ισπανία του Ράφαελ Ναδάλ.H ελληνική ομάδα χρειάζεται μάλιστα τρεις νίκες κόντρα στους Ισπανούς για να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, αφού Αυστραλία και Ισπανία έχουν ήδη μία συνολική επικράτηση.

Όσον αφορά το διπλό κόντρα στους Αυστραλούς, Πιρς και Σαβίλ, με μεγάλη εμπειρία στο σε αυτές τις συνθήκες παιχνιδιού, ξεκίνησαν πιο δυνατά και πήραν εύκολα το πρώτο σετ με σκορ 6-3. Τσιτσιπάς και Περβολαράκης ήταν όμως εξαιρετικοί στα σερβίς τους στο δεύτερο σετ και έστειλα το ματς στο σούπερ τάι μπρέικ. Εκεί το ματς ήταν ντέρμπι στην αρχή, αλλά ένα χαμένο σερβίς του Στέφανου έδωσε… ψυχολογία και ώθηση στους Αυστραλούς για να “τελειώσουν” το ματς με 10-5.

It all comes down to a Match Tie-break 🤫



Tsitsipas and Pervolarakis level things up at one set apiece for 🇬🇷 #TeamGreece in the deciding doubles, taking it 6-4.#GREAUS | #ATPCup pic.twitter.com/VHHGJn2fQT