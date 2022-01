Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε εξαίρεση για να αγωνιστεί ως ανεμβολίαστος στο Australian Open και οι διοργανωτές εξέδωσαν ανακοίνωση, προσπαθώντας να εξηγήσουν το γεγονός.

Σε αυτή γίνεται λόγος για αίτηση από την πλευρά του Σέρβου τενίστα, για μία ιατρική εξαίρεση, την οποία και ήλεγξαν ενδελεχώς δύο ανεξάρτητες ομάδες γιατρών, πριν ανάψουν το “πράσινο φως” στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και πολυνίκη του τουρνουά.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί στο Australian Open και είναι στον δρόμο για την Αυστραλία.

Ο Νόβακ έκανε αίτηση για ιατρική εξαίρεση που του δόθηκε μετά από διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου από δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες ομάδες ειδικών γιατρών. Η μία από αυτές ήταν η Ανεξάρτητη Ομάδα Ελέγχου Ιατρικής Εξαίρεσης που ορίστηκε από τo Τμήμα Υγείας της Βικτόρια. Αξιολόγησαν όλες τις αιτήσεις για να δουν αν πληρούν τις οδηγίες της Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)».

Here’s a statement from the #AusOpen which confirms that Djokovic got a medical exemption. pic.twitter.com/WPDGmrzuJR