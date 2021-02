Australian Open: Ο Καράσεφ έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη

Ο Ασλάν Καράτσεφ νίκησε τον «λαβωμένο» Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και έγινε ο πρώτος τενίστας που στο ντεμπούτο του σε Grand Slam φτάνει στα ημιτελικά!

Έγραψε ιστορία στο Australian Open της Μελβούρνης ο Ασλάν Καράσεφ, καθώς έγινε ο πρώτος τενίστας που στο ντεμπούτο του σε Grand Slam φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωσης!

Ο 27χρονος Ρώσος, Νο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, «εκμεταλλεύτηκε» τον τραυματισμό του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και πήρε τη νίκη με 2-6, 6-4, 6-1 και 6-2. Ο Βούλγαρος πρωταθλητής (Νο 19 στον κόσμο) ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στη μέση του και μετά το πρώτο σετ, δεν μπορούσε να κάνει εύκολα κινήσεις και δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει στον Καράσεφ.

Ο Ρώσος έγινε, επίσης, ο χαμηλότερος στην παγκόσμια κατάταξη, που περνάει σε ημιτελικό Grand Slam μετά τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς το 2001 στο Wimbledon και ο πρώτος qualifier σε τετράδα μετά τον Βλαντιμίρ Βλότσκοφ το 2000, πάλι στο τουρνουά του Λονδίνου.

