Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να λάβουν νέα μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού, τα οποία επηρεάζουν και τον αθλητισμό, αφού προβλέπουν νέο “λουκέτο” στα γήπεδα.

Από τις 28 Δεκεμβρίου και μέχρι νεωτέρας, όλα τα παιχνίδια στη χώρα θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, το οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει και την Bundesliga.

Το γερμανικό πρωτάθλημα ξεκινάει ξανά μετά τη χειμερινή διακοπή στις 7 Ιανουαρίου και μένει να φανεί αν θα έχει αλλάξει κάτι μέχρι τότε ή όχι. Η δεύτερη κατηγορία και η τρίτη δε, είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν ξανά μία εβδομάδα αργότερα.

