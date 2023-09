Έφτασε επιτέλους η ώρα που περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Οι 32 ομάδες των ομίλων του Champions League 2023/24 μπαίνουν στη “μάχη” για το… απόλυτο έπαθλο. Η “διαδρομή” για να φτάσουν στον τελικό του Wembley ξεκινάει απόψε, με τα ματς της Τρίτης (19/09) για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Με την πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι τα ματς της βραδιάς. Για πρώτη φορά μετά το 2003 χωρίς Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το Champions League μπαίνει στη… σέντρα! Μετά και την ολοκλήρωση των προκριματικών της γύρων, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπαίνει στη φάση των ομίλων (τα γκρουπ από 5 έως 8), με την κάτοχο του τροπαίου, Μάντσεστερ Σίτι (υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα) να είναι ανάμεσα στις ομάδες που αγωνίζονται το βράδυ της Τρίτης (19.09.2023)

Απόψε ξεκινάει μία διαδρομή, όπου μόνο δύο ομάδες θα καταφέρουν να την διανύσουν μέχρι τέλους, για να φτάσουν την πρώτη ημέρα του Ιουνίου στο Wembley του Λονδίνου, το οποίο θα φιλοξενήσει τον τελικό. Τη φετινή σεζόν όμως θα έχουμε μια “συνθήκη” που είχαμε 20 χρόνια να την αντικρίσουμε στο Champions League.

Για πρώτη φορά μετά το 2003 το Champions League αρχίζει και στον… αγωνιστικό του χώρο δεν θα βρεθούν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο! Οι δυο παίκτες, δηλαδή, που έγραψαν Ιστορία στη διοργάνωση (με τα προσωπικά του επιτεύγματα και τους τίτλους που κατέκτησαν).

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi won’t participate in the #ChampionsLeague for the first time since 2004



