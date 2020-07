Η ώρα για την επανέναρξη του Champions League πλησιάζει, αλλά αυτή θα γίνει οριστικά χωρίς την παρουσία οπαδών στα γήπεδα, μετά και από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της UEFA.

Λόγω κορονοϊού, η UEFA θα ολοκληρώσει τόσο το Champions League, όσο και το Europa League με ένα πρωτότυπο τουρνουά Final8, με το οποίο θα διεξαχθεί για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, από 12 έως 23 Αυγούστου στη Λισσαβόνα.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ξεκαθάρισε λοιπόν, ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί στις κερκίδες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, θεώρησε συνετό να λάβει την απόφαση πραγματοποίησης όλων των αγώνων των διοργανώσεών της, με κλειστές πόρτες, έως ότου υπάρξει αλλαγή δεδομένων».

