Ντιόγκο Ζότα: Συγκινητικές στιγμές στη συναυλία των Οasis, αφιέρωσαν το «Live Forever» στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή

Οι Oasis επανενώθηκαν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, και ενθουσίασαν και τους θαυμαστές τους. Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία 41 ημερών «Oasis Live 25» ξεκίνησε την Παρασκευή (05.07.2025) με συναυλία στο «Principality Stadium» του Κάρντιφ. Μια από τις στιγμές της βραδιάς, αφορούσε τον αδικοχαμένο, Ντιόγκο Ζότα.

Τα αδέρφια Γκάλαχερ -γνωστοί οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι- βρέθηκαν και πάλι στην ίδια σκηνή και συγκίνησαν με την κίνησή τους. Μετά από κάποιες κλασσικές μεγάλες επιτυχίες των Oasis, στα ηχεία ακούστηκε το διαχρονικό «Live Forever». Εκείνη τη στιγμή, στις οθόνες εμφανίστηκε μια φωτογραφία του Ντιόγκο Ζότα.

Incredible tribute to Diogo Jota here at the #oasislive25 gig in Cardiff pic.twitter.com/SXd27tD9DX