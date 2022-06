Σε ψηφοφορία που έκανε η UEFA για το καλύτερο γκολ στη σεζόν, το τέρμα του Τιάγκο Αλκάνταρα της Λίβερπουλ κόντρα στη Πόρτο αναδείχτηκε ως το ομορφότερο της φετινής σεζόν για το Champions League.

Ο Ισπανός μέσος είχε σκοράρει με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή στο νικηφόρο ματς των Κόκκινων εναντίον των Δράκων με 2-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η UEFA μέσω της τεχνικής επιτροπής είχε ξεχωρίσει 10 γκολ, με τους φιλάθλους να ψηφίζουν το γκολ του Τιάγκο Αλκάνταρα.

🔴 Thiago’s sublime strike vs Porto has been voted Goal of the Tournament by #UCL fans 🙌#UCLGOTT | @Heineken



* The top 10 goals were selected by UEFA’s Technical Observer panel & put to a vote. pic.twitter.com/nWRKawGlro