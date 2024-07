Copa America: Υπερασπίστηκε τους παίκτες της Ουρουγουάης για το άγριο ξύλο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης, Ιγνάσιο Αλόνσο, υπερασπίστηκε τους παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας του, για το άγριο ξύλο με τους οπαδούς στις κερκίδες, όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Κολομβία για το Copa America.

Οι παίκτες της Ουρουγουάης όρμισαν στην εξέδρα και έπαιξαν μπουνιές με συμπατριώτες τους στο γήπεδο, μετά την ήττα από την Κολομβία στο Copa America, αλλά όλα φαίνεται ότι συνέβησαν στην προσπάθεια να προστατέψουν τις οικογένειές τους, γεγονός που εξήγησε και ο Αλνόσο.

«Οι παίκτες είχαν μια ενστικτώδη, φυσιολογική αντίδραση, η οποία είχε στόχο να υπερασπιστεί τα παιδιά τους που δέχθηκαν επίθεση, μαζί με τις συζύγους τους, τους γονείς τους και τα αδέρφια τους. Ήταν απολύτως λογική η αντίδρασή τους δεδομένων των συνθηκών.

Ήμασταν σε μια σουίτα και δεχθήκαμε επίθεση. Προστατέψαμε τα παιδιά, ανοίγοντας χώρο για να περάσουν. Ήταν τρομαγμένα και είχαν κρίσεις.

Darwin Núñez consoling his son after the altercation that took place at full time v Colombia.



Supposedly drunk Colombia fans ‘avalanched’ the families of the Uruguayan players which is when Darwin & other players went up to the stands to fight them. pic.twitter.com/0zsK7xy1PH