Απίστευτο πάρτι στήθηκε στο Twitter μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Δανίας στον τελικό του Euro 2020, αφού εμφανίστηκαν εκατοντάδες χιουμοριστικά και ειρωνικά tweets για τον τρόπο που κέρδισε ο Ραχίμ Στέρλινγκ το πέναλτι από το οποίος προήλθε το νικητήριο γκολ των Άγγλων στην παράταση.

Το αυστηρό πέναλτι που καταλόγισε ο Νταν Μακέλι υπέρ της Αγγλίας, και από το οποίο προήλθε το γκολ της νίκης-πρόκρισης των «τριών λιονταριών» στον τελικό, προκάλεσε την οργή πολλών φιλάθλων, με μερικούς εξ’ αυτών να διακωμωδούν την κατάσταση με ευρηματικά tweet, που εμφανίζουν την Βασίλισσα Ελισσάβετ στο VAR, ενώ δεν λείπουν και οι νύξεις προς τον Στέρλινγκ να ενταχθεί στην ομάδα… καταδύσεων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Άλλοι έσπευσαν να απονείμουν… Όσκαρ ηθοποιίας στον Άγγλος επιθετικό, ενώ ένας Δανός το… τερμάτισε γράφοντας «Τώρα οι Άγγλοι μπορούν να βάλουν το πέναλτι στο Βρετανικό Μουσείο μαζί με τα υπόλοιπα κλεμμένα».

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 7, 2021

Well, if you ever questioned whether Southgate is ruthless enough to win tournaments, you might have just had your answer. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 7, 2021