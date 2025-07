Ντιόγκο Ζότα: Μεσίστιες οι σημαίες σε Άνφιλντ και Ντραγκάο για το θάνατό του

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο του Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, με τη Λίβερπουλ και την Πόρτο να πενθούν για το χαμό του ποδοσφαιριστή που τίμησε τις φανέλες τους.

Τόσο στο γήπεδο της Λίβερπουλ, το Άνφιλντ, όσο και σε αυτό της Πόρτο, το Ντραγκάο, οι σημαίες των ομάδων κυματίζουν μεσίστιες μετά την είδηση του θανάτου του Νιτόγκο Ζότα, ενώ οι οπαδοί και των δύο ομάδων, θρηνούν για το τραγικό δυστύχημα.

Στο Άνφιλντ μαζεύτηκε από νωρίς και πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ, για να αφήσουν λουλούδια για τον Ζότα, ενώ στο Ντραγκάο, τα μάτριξ του γηπέδου έχουν σταθερά το πρόσωπο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

The Liverpool flag in front of Anfield Road has been lowered to half-mast following the death of Diogo Jota.



pic.twitter.com/ruy2nyuukL