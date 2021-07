Η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε το δικό της μήνυμα στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, προκειμένου να ευχηθεί στην εθνική ομάδα καλή τύχη πριν από τον μεγάλο τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην Ιταλία, τον πρώτο της χώρας σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Με μόλις 24 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα, η βασίλισσα απέστειλε μια επιστολή στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, υπενθυμίζοντας ότι η ίδια είχε παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία.

«Θέλω να στείλω τις καλές μου ευχές για αύριο με την ελπίδα ότι η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία σας, αλλά και το πνεύμα, τη δέσμευση και την υπερηφάνεια σας», έγραψε μεταξύ άλλων.

“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”



