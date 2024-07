Euro 2024: Οι Killers διέκοψαν συναυλία τους στο Λονδίνο και έδειξαν τα τελευταία λεπτά του Αγγλία – Ολλανδία

Ολόκληρη η Αγγλία φαίνεται ότι “χτυπούσε” στο ρυθμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τον ημιτελικό με την Ολλανδία στο Euro 2024, αφού ακόμη και το συγκρότημα “The Killers” διέκοψε συναυλία του για να δείξει τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι Killers έδιναν χθες το βράδυ (10/07/24) μία συναυλία τους στο γήπεδο O2 Arena του Λονδίνου, αλλά έκαναν… διάλειμμα για το φινάλε του Αγγλία – Ολλανδία στο Euro 2024, το οποίο και ολοκληρώθηκε με νίκη της αγγλικής εθνικής ομάδας, με σκορ 2-1.

Αρκετοί θαυμαστές δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την αξέχαστη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φώτα του O2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Όταν ήχησε το τελευταίο σφύριγμα, το κοινό των 20.000 ατόμων άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό και καθώς ερυθρόλευκες σερπαντίνες εκτοξεύονταν στον αέρα από τη σκηνή.

Possibly the most electric moment of my life. When the Killers livestream the Euros right before England win and they hit us with Mr Brightside. pic.twitter.com/7Hlk4RN19V