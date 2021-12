Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στις λεπτομέρειες στα τελευταία λεπτά και ηττήθηκε με 81-76 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, “χαλώντας” έτσι το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση.

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι σε όλο το ματς, οι Πειραιώτες βρέθηκαν να προηγούνται και στην τελευταία περίοδο, αλλά οι πολλές εύστοχες βολές των γηπεδούχων (18/21) και η δική του αστοχία από τη γραμμή (1/4 στο φινάλε), έγειραν την… πλάστιγγα υπέρ των Σέρβων.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε έτσι την πρώτη της ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες και “έπεσε” στο 9-5 στην κατάταξη, την ώρα που ο Αστέρας “ανέβηκε” στο 6-8.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, δίνοντας πολλούς εύκολους πόντους στον Ερυθρό Αστέρα στο τρανζίσιον και βρέθηκε να χάνει με 14-7 στην αρχή του αγώνα. Σλούκας και Βεζένκοφ “ξεκόλησαν” όμως τους Πειραιώτες και με τον Μάρτιν να δίνει επίσης λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, η διαφορά μειώθηκε στους δύο πόντους, πριν το 19-15 του δεκαλέπτου.

Turning defence into offence in a matter of seconds! Markovic finds Kalinic 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vghqC1ksFQ

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την απόδοσή της και παρά την ευστοχία των Σέρβων από το τρίποντο, με πρωταγωνιστή τον Κάλινιτς, κατάφεραν να φέρουν… τούμπα το ματς. Δύο εύστοχα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Σλούκα από μακριά, οδήγησαν τον Ολυμπιακό με προβάδισμα 38-36 στα αποδυτήρια.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο. Οι Σέρβοι “χτύπησαν” μέσα στο καλάθι τους Πειραιώτες, καθώς ο Φαλ ήταν εμφανές ότι δεν ήταν στο 100% όσο έπαιξε και βρήκαν πολλούς πόντους από τη γραμμή των βολών. Ο Ολυμπιακός “απάντησε” με κάποια μεγάλα σουτ, με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ, αλλά το απίθανο buzzer beater του Σλούκα δεν πρόλαβε τελικά το χρονόμετρο και το σκορ έμεινε στο 56-53 υπέρ των Σέρβων στο 30′.

.@kos_slou hitting the buzzer beater going into the fourth 🔔#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HyI3JUBScR