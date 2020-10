Euroleague: Ο Νέντοβιτς για τη διεξαγωγή του Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: “Δώστε μας μια πτήση τσάρτερ γιατί εμείς ήμασταν εκεί”

Ο παίκτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Νεμάνια Νέντοβιτς, σχολίασε την σημερινή (19.10.2020) σημαντική απόφαση της Euroleague, σχετικά με την αλλαγή της ποινής για τις ομάδες που δεν μπορούν να αγωνιστούν, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Η απόφαση της Euroleague οδηγεί τους αγώνες που δεν πραγματοποιήθηκαν -λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού- σε επαναπρογραμμάτιση μέχρι και 3 φορές, πριν καταλήξουν στην ομάδα που… δεν ευθύνεται για την αναβολή τους. Αυτό σημαίνει ότι το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

Αν και χαρούμενος για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο παίκτης των “πρασίνων”, Νεμάνια Νέντοβιτς έδειξε τον εκνευρισμό του για το γεγονός πως οι “πράσινοι” αναγκάστηκαν να κάνουν το ταξίδι στο “σπίτι” της Βιλερμπάν -με όσες δυσκολίες υπάρχουν, λόγω του κορονοϊού- για να μάθουν εκεί την ακύρωση του αγώνα.

«Εντάξει θαυμάσια. Όμως δώστε μας μια πτήση με τσάρτερ γιατί ήμασταν εκεί έτοιμοι για να παίξου με και είχαμε ταξιδέψει μια ολόκληρη ημέρα για να φτάσουμε στη Λιόν», ανέφερε ο Νέντοβιτς, σε ανάρτησή του στο twitter.

Ok, great. But provide us a charter flight because we were there, ready to play and travelled the whole day to get to Lyon 🤷🏻‍♂️ https://t.co/tiASbxW9On