Ο Παναθηναϊκός υπέστη άλλη μία ήττα στη Euroleague αυτή τη φορά από την Ούνιξ Καζάν στο ΟΑΚΑ με 72-74 και πλέον μονιμοποιείται στις τελευταίας θέσης της βαθμολογίας μετά από 9 αγωνιστικές.

Σε ένα ματς με δραματικό φινάλε ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Ούνιξ Καζάν του Μάριο Χεζόνια, αφού ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αστόχησε στο κρίσιμο τρίποντο για τη νίκη με την λήξη του χρόνου. Η τρομερή εμφάνιση του Παπαγιάννη που σημείωσε νταμπλ-νταμπλ και η ενέργεια που έβγαλε Μέικον και Πέρι δεν έφτασαν στους «πράσινους» που μετά και τη την τρίτη τους σερί ήττα υποχώρησαν στο 2-7 αναφορικά με το ρεκόρ τους, ενώ οι Ρώσοι ανέβηκαν στο 4-5.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές των νικητών οι Αϊζάια Κάναν (15π.), Αντρέι Βοροντσέβιτς (15π.) και Λορέρντσο Μπράουντ (13π.), σε μία βραδιά που ο Μάριο Χεζόνια ήταν σκιά του εαυτού του (9π.). Από τον Παναθηναϊκό, που πέταξε στον κάδο των… απορριμάτων την κυριαρχία του στα ριμπάουντ και το ρεκόρ του Γιώργου Παπαγιάννη σε αμυντικά (10) και επιθετικά (7), προσπάθησαν εκτός του Έλληνα σέντερ, ο Ντάριλ Μέικον (14π.) και Ιωάννης Παπαπέτρου (10π.).

Δείτε το LIVE του αγώνα ΕΔΩ

Ο Μάριο Χεζόνια, που μετά το αρχικό χλιαρό χειροκρότημα, αποδοκιμαζόταν σε κάθε του επαφή με τη μπάλα, έβαλε τον πρώτο πόντο της βραδιάς στο ΟΑΚΑ για το 0-1 με 1/2 βολές. Για τα επόμενα σχεδόν 5 λεπτά η Ούνιξ δεν πέτυχε άλλο πόντο με τον Παναθηναϊκό να απαντά με ένα 9-0 σερί αναγκάζοντας τον Περάσοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Οι Ρώσοι επέστρεψαν διαφορετικοί στο παρκέ και με 2 σερί τρίποντα έκαναν το σκορ 9-7 και από εκεί κι έπειτα το ματς πήρε τη μορφή ντέρμπι, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με το σκορ στο 15-15 έπειτα από buzzer beater του Μέικον.

Τα ριμπάουντ και η γενική αμυντική λειτουργία ήταν το «όπλο» του Παναθηναϊκού στο 2ο δεκάλεπτο και με τον Σαντ Ρος να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση μαζί με τον Παπαγιάννη πήρε κεφάλι στο σκορ με 24-19. Ο Βοροντσέβιτς, όμως, είχε μια άλλη άποψη και δεν άφηνε τους γηπεδούχους να ξεφύγουν, απαντώντας στα τρίποντά τους, με συνέπεια το ημίχρονο να λήξει με τον Παναθηναϊκό να κρατά «βραχεία κεφαλή» (36-35).

οι Ρώσοι έτρεξαν με το… καλημέρα της τρίτης περιόδου ένα επιμέρους σκορ 7-13, ξεφεύγοντας στο 25΄ με +5 (43-48). Ο Παναθηναϊκός είχε ένα ξέσπασμα με τον Μέικον να διακρίνεται σε εκτέλεση και δημιουργία (49-48 στο 27΄), αλλά η έλλειψη διάρκειας τον έβαλε και πάλι σε ρόλο… κυνηγού, μέχρι να γράψει ο Παπαπέτρου με buzzer beater τρίποντο το 54-54 της τρίτης περιόδου.

Ioannis Papapetrou said the quarter ain’t over!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kiPJjP74kW