Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε και στην Ελλάδα, με τη φανέλα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Ο Πάντερ αγωνίστηκε πέρυσι επί Μπλατ στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια βρέθηκε στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίο και θα κάνει το… βήμα προς την Αρμάνι Μιλάνο. Η ιταλική ομάδα συνεχίζει έτσι τις μετεγγραφές της, καθώς έχει ήδη αποκτήσει τους Ντιλέινι και Χάινς, ενώ έχει στο “στόχαστρό” της και τον Ντατόμε.

«Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να έρθω στο Μιλάνο και να ξεκινήσω να δουλεύω, ώστε να κάνω κάτι ξεχωριστό στην επιστροφή του στην Ιταλία», είπε ο Πάντερ στις πρώτες του δηλώσεις.

📝 "Non vedo l'ora di lavorare e fare qualcosa di speciale": l'Olimpia annuncia Kevin Punter ➡ https://t.co/VxWW5FQeK7



📝 "I can't wait to work and try to do something special": Olimpia welcomes Kevin Punter ➡ https://t.co/BKrKwHFgbg#insieme #WelcomeKevin @KPJunior_ pic.twitter.com/mhAyuyrbAf