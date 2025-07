Συγκλονιστικός Ντεμπελέ: Σκόραρε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και έκανε τον πανηγυρισμό του Ντιόγκο Ζότα

Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε 2-0 την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με τον Ουσμάν να αντιγράφει τον πανηγυρισμό του Ντιόγκο Ζότα μετά το γκολ που σκόραρε και σφράγισε τη νίκη της γαλλικής ομάδας.

Ο Ντεμπελέ με το τέρμα που σημείωσε στο 90+6’ έκανε το 2-0 για την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Γάλλο εξτρέμ να επιλέγει ένα ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Συγκεκριμένα, ο «Ντεμπούζ» κάθισε στο χορτάρι και έκανε πως παίζει playstasion, σήμα κατατεθέν του Ντιόγκο Ζότα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζότα σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/7/25) στην Ζαμόρα της Ισπανίας, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Μαζί με τον Πορτογάλο ήταν και ο αδελφός του Αντρέ Σίλβα, σε μια φρικτή είδηση που έχει σκορπίσει τη θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το Σάββατο (5/7/25) έγινε η κηδεία των δύο ανδρών στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Γκοντομάρ της Πορτογαλίας, κάτω από πολύ συγκινητικό κλίμα.

