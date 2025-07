O Mπάμπης Κωστούλας ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Μπράιτον και πέρασε από εργομετρικά

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Μπράιτον για να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League, με τους «γλάρους» να ανεβάζουν video από τις πρώτες στιγμές του Έλληνα επιθετικού.

Ο Μπάμπης Κωστούλας ο οποίος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου (40 εκατομμύρια ευρώ) με την Μπράιτον να ποντάρει πολλά επάνω του. Κάπως έτσι οι «γλάροι» δεν άφησαν την άφιξή του απαρατήρητη, δημοσιεύοντας ένα video από τις πρώτες του στιγμές στον σύλλογο, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Μάλιστα οι φίλοι της ομάδας έσπευσαν να σχολιάσουν με τον καλύτερο τρόπο τον Κωστούλα, δείχνοντας τεράστια ανυπομονησία να τον δουν σε επίσημο αγώνα με τη φανέλα του συλλόγου.

Babis on his first day! pic.twitter.com/hk5PhS4MSn