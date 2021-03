Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έκανε την έκπληξη της χρονιάς στο Europa League, αφού ανέτρεψε το 2-0 του πρώτου αγώνα και απέκλεισε την παράταση την Τότεναμ, “κλέβοντας” την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Κροάτες αγωνίστηκαν εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά και με τον προπονητή τους να βρίσκεται ήδη στη φυλακή, αλλά στο γήπεδο αντέδρασαν και πέτυχαν μία ιστορική νίκη.

Το γεγονός έβγαλε στους δρόμους τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι ξέχασαν τον κορονοϊό και… έκαψαν το Ζάγκρεμπ με καπνογόνα και “πανηγύρι” μέχρι το πρωΐ.

The scenes in Zagreb after Dinamo’s victory over Tottenham 😳 pic.twitter.com/MYEm2GF1LJ