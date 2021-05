Ο «μοιραίος» παίκτης για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον χθεσινό (26/5) τελικό του Europa League, όπου νικήτρια στέφθηκε η Βιγιαρεάλ, ήταν ο τερματοφύλακάς της Νταβίντ Ντε Χέα, αλλά όπως φαίνεται όχι μόνο επειδή έχασε το τελευταίο κρίσιμο πέναλτι.

Μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο πρόσωπο του Νταβίντ Ντε Χέα, καθώς αποκαλύπτει πως ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγνόησε τις οδηγίες του πάγκου αναφορικά με το πως εκτελούν τα πέναλτι οι παίκτες της Βιγιαρεάλ.

Το «σκονάκι» που έδωσαν στον Νταβίντ Ντε Χέα στη διαδικασία των πέναλτι ο Ρίτσαρντ Χάρις και Κρεγκ Μέισον, από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα ο Ισπανός ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες στα 5 πρώτα πέναλτι, αλλά στον «ξαφνικό θάνατο» έκανε τα… δικά του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στο πέναλτι του Γκόμεζ έπεσε αριστερά, ενώ η οδηγία έλεγε να μείνει στο κέντρο, όπου και τελικά κατέληξε η μπάλα, που πήγε στα δίχτυα. Το ίδιο συνέβηάλλες τρεις φορές και σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Ντε Χέα ήταν αυτός που έχασε το καθοριστικό πέναλτι, το κλίμα γίνεται ακόμα πιο«βαρύ» γι’αυτόν.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren’t enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj