Ο Αγκιμπού Καμαρά πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και αρκετών ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Ανάμεσά τους και η Λίβερπουλ, η οποία φαίνεται μάλιστα να εξετάζει αρκετά σοβαρά τον ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, έχει στείλει και σκάουτερ στο “Καραϊσκάκης” για να τον δει από κοντά στον “τελικό” με τη Φενέρμπαχτσε για το Europa League.

Για τον 20χρονο επιθετικό από τη Γουινέα αναμένονται όμως σκάουτερ και από τις Γιουβέντους, Τότεναμ, Νιούκαστλ και Νις, οι οποίες έχουν επίσης στη λίστα τους, το νέο “αστέρι” του Ολυμπιακού.

🚨🔴 Liverpool scout present today to watch #Olympiacos vs #Fenerbahce watching the talented Aguibou Camara #Liverpool #LFC