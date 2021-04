Η «βόμβα» που έριξαν 12 «γίγαντες» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αργά το βράδυ της Κυριακής –για χάρη του χρήματος- έφερε το άθλημα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε κατάσταση πολέμου!

Έξι ομάδες της Premier League (Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Άρσεναλ και Τότεναμ), τρεις της La Liga (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης) και τρεις της Serie A (Γιουβέντους, Ίντερ και Μίλαν) ανακοίνωσαν την ίδρυση της European Super League, μπαίνοντας απέναντι… στην UEFA αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες.

Δυο 24ωρα μετά, η συγκεκριμένη προσπάθεια δείχνει να.. γκρεμίζεται, αφού ξεκίνησε η διάλυση αυτού του πανάκριβου «οικοδομήματος», με τις πρώτες αποχωρήσεις ομάδων.

Με την Τσέλσι να κάνει την… αρχή (και υπό την πίεση συγκεντρωμένων οπαδών στο «Στάμφορντ Μπριτζ»), οι ομάδες-μέλη της ESL αποσύρουν μια-μια τη συμμετοχή τους.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησαν στη συνέχεια την πρόθεση τους να υποβάλλουν επίσης την παραίτησή τους από τη συγκεκριμένη προσπάθεια, την ώρα που πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι το ίδιο σκοπεύουν να πράξουν Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δημοσιεύματα από Ισπανία και Ιταλία αναφέρουν πως σε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους ασκούνται πιέσεις, για να παραιτηθούν από τις θέσεις τους οι Φλορεντίνο Πέρεθ και Αντρέα Ανιέλι.

JUST IN: Reports that Andrea Agnelli is set to resign as chairman of Juventus