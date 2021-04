Ντόμινο εξελίξεων, μετά το διαφαινόμενο «φιάσκο» της European Super League. Αποχωρεί από το «τιμόνι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Εντ Γούντγουορντ

Το ποδοσφαιρικό πραξικόπημα της ESL φαίνεται πως θα έχει άδοξο φινάλε, αφού οι ομάδες κάνουν σιγά σιγά… πίσω.

Μια από αυτές είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκ των ιδρυτικών μελών της European Super League) που είδε και τον πρόεδρο της και εκλεκτό των ιδιοκτητών, Εντ Γούντγουορντ, να παραιτήθηκε από τη θέση του. Όπως μεταδίδεται, θα μείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά Μέσα, ο ισχυρός άνδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέλαβε την ευθύνη του φιάσκου της «κίνησης των δώδεκα» και αποχωρεί από τον σύλλογο στον οποίο βρίσκεται από το 2005, έχοντας τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου.

Confirmed. Ed Woodward has stepped down as Man Utd exec vice chairman. Was planning to quit in summer, but tghe ESL fiasco has brought it to a head now