Η Aston Martin προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφική ανακοίνωση, ανακοινώνοντας τη συμφωνία της με τον Φερνάντο Αλόνσο για συνεργασία πολυετούς διάρκειας.

Ο Φερνάντο Αλόνσο θα αντικαταστήσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τη δράση στο τέλος της σεζόν.

Ο Ισπανός πιλότος βρίσκεται φέτος στην Alpine-Renault κι αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της Formula 1, καθώς έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα (2005, 2006) και 2021 πόντους με 32 νίκες και 98 πόντιουμς.

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F