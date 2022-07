Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix της Formula 1 στη Γαλλία. Ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari πήρε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας πίσω τις δύο Red Bull των Φερστάπεν και Πέρεζ.

Με φοβερό τελευταίο γύρο ο Σαρλ Λεκλέρκ πήρε την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Γαλλία και την Κυριακή (24/7) θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει τη νίκη, προκειμένου να μειώσει κι άλλο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έμεινε στη δεύτερη θέση.

Από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο Πέρεζ, ενώ ο έτερος πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, θα εκκινήσει από την τελευταία θέση, λόγω αλλαγών που έκανε στη μονάδα ισχύος. Ο Ισπανός πιλότος φρόντισε να βοηθήσει, πάντως, στο Q3 τον Σαρλ Λεκλέρκ, προκειμένου να κάνει τον καλύτερο χρόνο και να πάρει την pole position.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪



A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏



Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6