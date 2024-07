Formula 1: Pole position o Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία και 1-2 για την McLaren στις κατατακτήριες δοκιμές

Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έκαναν το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Ουγγαρίας στη Formua 1, με τον πρώτο να παίρνει την pole position, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή κατάσταση των McLaren το τελευταίο διάστημα.

Το πρώτο της 1-2 σε εκκίνηση Grand Prix της Formula 1 μετά το το μακρινό 2012 έκανε η McLaren στην Ουγγαρία. O Λάντο Νόρις πήρε pole position και Όσκαρ Πιάστρι θα τον πλαισιώσει στη δεύτερη θέση της εκκίνησης στη Βουδαπέστη, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull.

Ο 24χρονος Βρετανός πιλότος είχε τον καλύτερο χρόνο στη διαδικασία (1:15:227), αφήνοντας τον ομόσταβλό του πίσω κατά 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Από την τρίτη θέση του grid θα εκκινήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με τους Σάινθ, Χάμιλτον και Λεκλέρκ να συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα.

