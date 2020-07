“Μούσκεμα” τα έκανε ο Μαξ Φερστάπεν, καθώς κατάφερε να τρακάρει πάνω στις μπαριέρες πηγαίνοντας να πάρει θέση για την εκκίνηση του Γκραν Πρι της Formula 1 στην Ουγγαρία.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το Γκραν πρι της Ουγγαρίας για τον Μαξ Φερστάπεν και την Red Bull, καθώς ο Ολλανδός πιλότος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του πηγαίνοντας να πάρει θέση εκκίνησης, ως ο 7ος κατά σειρά, πέφτοντας έτσι πάνω στις μπαριέρες και προκαλώντας μεγάλη ζημιά στην ανάρτηση του μονοθεσίου του.

Οι άνθρωποι της Red Bull μέσα σε λίγα λεπτά έκαναν πραγματικά μεγάλη υπέρβαση καταφέροντας να διορθώσουν το πρόβλημα και ο Ολλανδός πήρε κανονικά θέση εκκίνησης στο Γκραν Πρι.

Max Verstappen crashes on his way to the grid on a damp Hungaroring and has broken left front suspension. pic.twitter.com/PwPeA590F1