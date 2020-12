Formula 1: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Χάμιλτον για το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν! (pic)

Ο Τζορτζ Ράσελ θα κάτσει πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου της Mercedes στο δεύτερο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μπαχρέιν αντί του Λιούις Χάμιλτον, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και θα απουσιάσει από Γκραν Πρι για πρώτη φορά στην καριέρα του. Προκειμένου να καλύψει το τεράστιο κενό του, η Mercedes, που δεν θα έχει στο τιμόνι της έναν παγκόσμιο πρωταθλητή μετά από 225 αγώνες, συμφώνησε με την Williams, ώστε ο Τζορτζ Ράσελ να αντικαταστήσει τον Βρετανό!

Έτσι ο Ράσελ θα βρίσκεται στο μονοθέσιο του Χάμιλτον για τον ερχόμενο αγώνα στο Μπαχρέιν ως ομόσταυλος του Βάλτερι Μπότας. Αντίθετα ο Τζακ Άιτκεν, θα κάνει το ντεμπούτο του στην Fomrula 1 με την Williams.

It’s official ✍️😉 @GeorgeRussell63 will replace Lewis this weekend in Sakhir 👊