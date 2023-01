Οριστικά 23 αγώνες θα περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, καθώς οι διοργανωτές οριστικοποίησαν ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του Grand Prix της Κίνας.

Θυμίζουμε ότι το Grand Prix της Κίνας ματαιώθηκε τον Δεκέμβριο, λόγω των περιορισμών που ίσχυαν μέχρι πρότινος στην ασιατική χώρα για την πανδημία του κορονοϊού. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν έκτοτε αρθεί, ο συγκεκριμένος αγώνας της Formula 1 μένει για τέταρτη σερί χρονιά εκτός προγράμματος.

Αν και εξετάστηκαν κάποιες εναλλακτικές λύσεις από τους διοργανωτές, αποφασίστηκε τελικά να μην προστεθεί άλλος αγώνας στους υπάρχοντες 23 (που είναι έτσι κι αλλιώς ρεκόρ για τη Formula 1).

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 θα αρχίσει στις 5 Μαρτίου στο Μπαχρέιν. Η ματαίωση του κινεζικού γκραν πρι, που θα γινόταν στις 16/4 στη Σανγκάη, αφήνει ένα κενό τεσσάρων εβδομάδων ανάμεσα στον αγώνα της Αυστραλίας (2/4) και στον αμέσως επόμενο, που θα γίνει στις 30 Απριλίου στο Αζερμπαϊτζάν.

