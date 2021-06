Η “μάχη” του Λουίς Χάμιλτον με τον Μαξ Φερστάπεν έβγαλε… νικητή τον Σέρχιο Πέρεζ στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μπακού, αφού οι δύο διεκδικητές του τίτλου αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα και ο Μεξικανός το εκμεταλλεύτηκε για να βρεθεί στη πρώτη θέση του πόντιουμ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Φερστάπεν σε θέση οδηγού, όμως το ελαστικό της δικής του Red Bull δεν άντεξε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έναν… δικό του αγώνα. Ο Χάμιλτον προσπάθησε να το κερδίσει έτσι έδαφος, αλλά ένα λάθος του σε προσπάθεια για προσπέραση τον έφερε εκτός αγώνα.

Η Red Bull του Πέρεζ τερμάτισε έτσι πρώτη, με την Άστον Μάρτιν του Φέτελ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά από ένα εκπληκτικό Γκραν Πριν για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Γκασλί, με Άλφα Τάουρι.

All the points scorers in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/EWk3my8hr0