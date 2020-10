Formula 1: Ιστορική νίκη για τον Χάμιλτον! “Έπιασε” τον Σουμάχερ (video)

Ο Λούις Χάμιλτον συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη Formula 1 και κατέκτησε την πρώτη θέση και στο γερμανικό γκραν πρι, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

Ήταν όμως μία ιστορική νίκη για τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, καθώς επρόκειτο για την 91η του στη Formula 1, με την οποία και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ στις περισσότερες νίκες του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ στο βάθρο “ανέβηκε” και ο τρίτος του αγώνα, ο Ντανιέλ Ρικιάρντο της Renault.

