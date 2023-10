Ο Μαξ Φερστάπεν έχει ήδη αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2023 στη Formula 1, αλλά συνεχίζει να πανηγυρίζει νίκες και έφθασε τις 15 σε 18 αγώνες φέτος, αλλά και τις 50 συνολικά στην καριέρα του, τερματίζοντας στην πρώτη θέση και στο Γκραν Πρι του Τέξας.

Παρότι ξεκίνησε από την 6η θέση στο αμερικανικό Γκραν Πρι της Formula 1, ο Φερστάπεν επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Red Bull του, κατακτώντας μία ακόμη νίκη, με ιδιαίτερη ευκολία.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes, ενώ τρίτος στο βάθρο ήταν ο Λάντο Νόρις με Mclaren. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Σάινθ και Λεκλέρκ, έχοντας ανάμεσά τους τον Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη Red Bull. Τη βαθμολογούμενη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ράσελ, Γκασλί, Στρολ και Τσουνόντα.

Our points scorers in Austin 🇺🇸 #F1 #USGP pic.twitter.com/3OShlexSLd

RACE CLASSIFICATION (LAP 56/56)



Verstappen takes the chequered flag for the 15th time this season#F1 #USGP pic.twitter.com/qB6mlCmsz8