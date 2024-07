Formula 1: Νίκη Ράσελ στο Βέλγιο, 1-2 για τις Mercedes

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής στο βελγικό γκραν πρι της Formula 1, με τον Βρετανό πιλότο της Mercedes να βλέπει τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει πίσω του. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren.

O Tζορτζ Ράσελ αποφάσισε να κάνει ένα πιτ στοπ λιγότερο, με τον Βρετανό πιλότο χάρη στην στρατηγική του να καταφέρνει να πάρει την καρό σημαία και να κατακτήσει το γκραν πρι στο Βέλγιο για την Formula 1. Με αυτό τον τρόπο η Mercedes έφτασε στην 3 της νίκη στους 4 τελευταίους αγώνες, δείχνοντας πως έχει κάνει αρκετή μεγάλη πρόοδο το τελευταίο διάστημα.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, έκανε ότι καλύτερο περνούσε από το χέρι του, ωστόσο το μονοθέσιο της Ferrari έμεινε 4ο και εκτός βάθρου. Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν που εκκίνησε 11ος, τερμάτισε στην 5η θέση, σε ένα άκρως ενδιαφέρον γκραν πρι.

RACE CLASSIFICATION (LAP 44/44)



Look at the gap between the top three! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7DHzJf76xe