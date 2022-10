Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull είναι ασταμάτητοι τη φετινή σεζόν στη Formula 1 και κατέκτησαν με “περίπατο” την πρώτη θέση και στο Γκραν Πρι του Μεξικό, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών της ομάδας.

Με υποδειγματικό αγώνα από την αρχή, ο Φερστάπεν δεν “απειλήθηκε” σε κανένα σημείο της κούρσας από τους αντιπάλους του και έκανε ρεκόρ με 14 νίκες, τις περισσότερες για έναν οδηγό σε μία σεζόν στη Formula 1.

Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης ο Χάμιλτον με τη Mercedes και ο Σέρχιο Πέρεζ με την έτερη Red Bull. Τέταρτος ο Ράσελ μετά από κακό αγώνα, αφού είχε ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, χάνοντας μάλιστα οριακά την pole position.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b