Ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στις νίκες στη Formula 1, κατακτώντας την καρώ σημαία στο Άμπου Ντάμπι, για τη 15η επικράτησή του σε 22 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε έναν ακόμη φοβερό αγώνα και πήρε άνετα την πρώτη θέση, με τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari στη δεύτερη θέση και τον Σέρχιο Πέρεζ να ανεβαίνει επίσης στο βάθρο για τη Red Bull, με την τρίτη θέση.

Ο αγώνας στο Άμπου Ντάμπι ήταν δε, ο τελευταίος στην τεράστια καριέρα του Φέτελ στη Formula 1, με τον άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή να ολοκληρώνει τον αγώνα στη 10η θέση.

