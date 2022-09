Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και προχωράει χωρίς κανένα εμπόδιο για τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε επίδειξη δύναμης και στον Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι δεν γίνεται να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull πανηγύρισε τη δέκατη φετινή νίκη του και τέταρτη σερί, αγωνιζόμενος μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του, στην πίστα του Τσάντφουρτ.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο εξαιρετικός πιλότος της Mercedes, Ράσελ, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Λεκλέρ με Ferrari. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πέρεζ, Αλόνσο, Νόρις, Σάινθ, Οκόν και Στρολ.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ταξιδεύει στην Μόντσα, στην έδρα της Ferrari την ερχόμενη εβδομάδα. Το τριήμερο ξεκινάει στις 9 Σεπτεμβρίου με τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Στις 17:00 το Σάββατο (10/9) θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο αγώνας στις 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

🏁 END OF RACE (LAP 72/72) 🏁



What a roller-coaster race that was! 😮#DutchGP #F1 pic.twitter.com/9cHNwkqVPz