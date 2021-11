Ο Λιούις Χάμιλτον κυριάρχησε στο Κατάρ κι έφτασε δια περιπάτου σε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, πλησιάζοντας στη βαθμολογία τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκίνησε πρώτος, άνοιξε από νωρίς τη διαφορά και δεν κοίταξε ποτέ πίσω του, πανηγυρίζοντας με εμφατικό τρόπο την έβδομη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen’s championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/MFi2rtjiH6 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Από την πλευρά του, ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από την έβδομη θέση λόγω ποινής 5 θέσεων επειδή αγνόησε χθες τις κίτρινες σημαίες. Ο Ολλανδός πιλότος έκανε εκπληκτική εκκίνηση, κέρδισε με το “καλημέρα” τρεις θέσεις, στη συνέχεια ανέβηκε στη δεύτερη θέση, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Χάμιλτον.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός Φερνάντο Αλόνσο, με τον άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή να δίνει ακόμα έναν ωραίο αγώνα και να πανηγυρίζει το πρώτο του βάθρο μετά το 2014.

PODIUM FEELS 🙌



It’s been seven years since @alo_oficial celebrated like this in parc ferme – what a moment! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Τέταρτος ήταν ο Πέρες, πέμπτος ο Οκόν, έκτος ο Στρολ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Σάινθ, Λεκλέρκ, Νόρις και Φέτελ.

FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁



Lewis wins again and closes the gap – and Fernando’s back on the podium 👀



What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Μετά το τέλος του αγώνα στο Κατάρ, ο Χάμιλτον μείωσε στους 8 βαθμούς την απόσταση του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Φερστάπεν, και οι δύο τελευταίοι αγώνες της σεζόν αναμένεται να είναι άκρως συναρπαστικοί, μιας και θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή.