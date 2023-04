Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει στο Grand Prix της Αυστραλίας ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πήρε την pole position, κάνοντας τον καλύτερο χρόνο στον τελευταίο γύρο των κατατακτήριων.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει πρώτος στην Αυστραλία, έχοντας πίσω του τις δύο Mercedes. Δεύτερος είναι ο Ράσελ και τρίτος ο Χάμιλτον.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο, με τον Κάρλος Σαινθ να εκκινεί 5ος. Από την 6η θέση θα κάνει την προσπάθειά του ο Λανς Στρολ, 7ος ο Σαρλ Λεκλέρκ και την 10άδα κλείνουν οι Άλμπον, Γκασλί και Χούλκενμπεργκ.

Όσον αφορά τον Σέρχιο Πέρες, έμεινε εκτός από το Q1 και θα εκκινήσει από την 20η θέση.

