Ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε ένα τρομερό sector 3 στον τελευταίο γύρο και κατάφερε να προσπεράσει την τελευταία στιγμή τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Κάρλος Σάινθ που έχουν ανέβει αρχικά στις πρώτες θέσεις, κατακτώντας την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στην Αυστρία.

Ένας φοβερός γύρος ήταν αρκετός για τον Μαξ Φερστάπεν, προκειμένου να αφήσει πίσω τις Ferrari και να κάνει τον κορυφαίο χρόνο στις κατατακτήριες του Αυστριακού Grand Prix ενόψει του sprint race του Σαββάτου (9/7).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεκλέρκ και ο Σάινθ με Ferrari συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα, ενώ η απόλυτη καταστροφή ήρθε για τις Mercedes.

Ο Λιούις Χάμιλτον διέλυσε το μονοθέσιο του, προκαλώντας καθεστώς κόκκινης σημαίας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα τον μιμήθηκε ο ομόσταβλος του, Τζορτζ Ράσελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέταρτος ήταν ο Πέρεζ, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Οκόν, έβδομος ο Μάγκνουσεν, όγδοος ο Σουμάχερ, ένατος ο Φερνάντο Αλόνσο και δέκατος ο Λιούις Χάμιλτον.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Not much in it between the top three 😮#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/6psE60NFfp