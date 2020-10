Formula 1: Ο Μπότας πήρε την pole από τον Χάμιλτον στην Ίμολα

Ο Βάλτερι Μπότας πήρε την… τελευταία στιγμή την pole position από τον Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix της Ίμολα. Το 1-2 η Mercedes.

Ο Φινλανδός, Βάλτερι Μπότας (Mercedes) πήρε την «pole position» στο Grand Prix της Ίμολα, μετά την διεξαγωγή των επίσημων κατατακτήριων δοκιμαστικών που έγιναν σήμερα (31.10.2020) στην ιταλική πίστα.

Από την πρώτη γραμμή εκκίνησης θα εκκινήσει αύριο τον αγώνα και ο ομόσταυλός του στη (Mercedes) Βρετανός Λιούις Χάμιλτον.

Ο Φινλανδός έκανε χρόνο 1:13.609 στην τελευταία του προσπάθεια και βελτίωσε το χρόνο του ομοσταυλού του στη Mercedes για 97 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στη δεύτερη γραμμή θα πάρουν θέση ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν ((Red Bull) και ο Γάλλος Πιέρ Γκασλί ((AlphaTauri).

Θυμίζουμε ότι η Formula 1 επέστρεψε στην Ίμολα, μετά το 14 και το τελευταίο Grand Prix στη συγκεκριμένη πίστα. Ο Μίχαελ Σουμάχερ είχε πάρει την τελευταία pole.



2003 – Michael Schumacher 2004 – Jenson Button 2005 – Kimi Raikkonen 2006 – Michael Schumacher 2020 – Valtteri Bottas Last 5️⃣ pole positions at Imola ✨ #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/N4Ud8EUQ3U

🚨 Qualifying Classification 🚨



Some standout performances throughout the field 👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Twe7CB6x8a