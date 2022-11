Ο Μπραντ Πιτ επισκέφτηκε το γκαράζ της Aston Martin στον αγώνα της Formula 1 στο Όστιν, κάνοντας άνω-κάτω την ομάδα.

Ο σταρ του Χόλιγκουντ, Μπραντ Πιτ, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία για τη Formula 1, κάνοντας τον ρόλο ενός βετεράνου οδηγού που επιστρέφει στην ενεργό δράση ως μέντορας ενός ανερχόμενου ταλέντου.

Μαζί με τον θρυλικό παραγωγό του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, επισκέφθηκαν το γκαράζ της Aston Martin και είδαν από πρώτο χέρι το πώς λειτουργεί μία ομάδα της Formula 1.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στο motorsport-magazine ο επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Μάικ Κρακ, η επίσκεψη τους αποδιοργάνωσε την ομάδα:

«Έμειναν μαζί μας για πάρα πολλή ώρα, περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Μας άγχωσαν. Οι παραγωγοί είναι πολύ σοβαροί και επαγγελματίες. Η ταινία είναι κάτι πολύ θετικό για το σπορ μας. Θα στηρίξουμε το όλο εγχείρημα και θέλουμε να δούμε το κατά πόσο μπορούμε να εμπλακούμε περισσότερο. Ο στόχος είναι να γίνει η καλύτερη ταινία για τη Formula 1. Είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουν», ανέφερε.

